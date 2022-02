Guerra in Ucraina, De Luca preoccupato: “Con interruzione gas dovrà esserci un meccanismo di solidarietà” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della Guerra in Ucraina e di una situazione che sta portando alla disperazione una Nazione intera. “La Russia oggi rappresenta un pericolo permanente. È una grande potenza militare, ma a livello economico è poca cosa. Siamo dipendenti dal gas L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dellaine di una situazione che sta portando alla disperazione una Nazione intera. “La Russia oggi rappresenta un pericolo permanente. È una grande potenza militare, ma a livello economico è poca cosa. Siamo dipendenti dal gas L'articolo

