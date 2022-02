Ginnastica, Thomas Grasso: “Potevo vincere, spero in una lunga serie di medaglie. Si respira un’aria pesante” (Di sabato 26 febbraio 2022) Thomas Grasso ha conquistato uno stupendo terzo posto nella Coppa del Mondo 2022 di Ginnastica artistica (il circuito riservato alle singole specialità). L’azzurro è salito sul podio al corpo libero, illuminando la scena a Cottbus (Germania) grazie a un buon esercizio valutato 13.700 (5.8 il D Score, un decimo di penalità). Il romagnolo si è espresso ai massimi livelli internazionali su quello che non è il suo attrezzo di punta, ma ha dimostrato di potersi togliere delle soddisfazioni importanti. Il 21enne ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Ho perso un decimo per un’uscita di pedana all’arrivo della seconda diagonale acrobatica, ma mi brucia di più l’errore sulla verticale d’impostazione. Ho abbassato le gambe e senza quei tre decimi di penalità avrei vinto la gara. Sono comunque molto contento per questa ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022)ha conquistato uno stupendo terzo posto nella Coppa del Mondo 2022 diartistica (il circuito riservato alle singole specialità). L’azzurro è salito sul podio al corpo libero, illuminando la scena a Cottbus (Germania) grazie a un buon esercizio valutato 13.700 (5.8 il D Score, un decimo di penalità). Il romagnolo si è espresso ai massimi livelli internazionali su quello che non è il suo attrezzo di punta, ma ha dimostrato di potersi togliere delle soddisfazioni importanti. Il 21enne ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Ho perso un decimo per un’uscita di pedana all’arrivo della seconda diagonale acrobatica, ma mi brucia di più l’errore sulla verticale d’impostazione. Ho abbassato le gambe e senza quei tre decimi di penalità avrei vinto la gara. Sono comunque molto contento per questa ...

