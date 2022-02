Genoa - Inter 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights (Di sabato 26 febbraio 2022) Prova gagliarda del Genoa, che tiene testa all'Inter secondo in classifica e porta a casa il quinto pareggio consecutivo, uno 0-0 che può dare fiducia ai ragazzi di Blessin alla ricerca di una difficilissima 'remuntada' salvezza... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) Prova gagliarda del, che tiene testa all'secondo in classifica e porta a casa il quinto pareggio consecutivo, uno 0-0 che può dare fiducia ai ragazzi di Blessin alla ricerca di una difficilissima 'remuntada' salvezza...

capuanogio : Tra #Sassuolo e #Genoa l'#Inter ha tirato complessivamente 50 volte verso la porta avversaria senza segnare - Inter : ??? | D'AMBROSIO ?? @ddambrosio: 'Puntiamo sempre alla vittoria, ma chi non soffre non vince' ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto di #GenoaInter ?? - MirkoCapaldi : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT ?? Il racconto di #GenoaInter ?? - MirkoCapaldi : RT @Inter: ??? | D'AMBROSIO ?? @ddambrosio: 'Puntiamo sempre alla vittoria, ma chi non soffre non vince' ?? -