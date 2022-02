Empoli-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Un Empoli a secco di vittorie da metà dicembre ospita questa sera, alle ore 18.05, la Juventus di Max Allegri nella sfida valida per la 27esima giornata della Serie A 2021/2022. Cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime dieci partite per i toscani, che sei mesi fa hanno imposto la prima sconfitta stagionale ai bianconeri nello 0-1 dell’Allianz Stadium. La Juventus arriva, invece, da tre pareggi consecutivi tra campionato e Champions, tutti 1-1. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva streaming su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Una secco di vittorie da metà dicembre ospita questa sera, alle ore 18.05, ladi Max Allegri nella sfida valida per la 27esima giornata della. Cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime dieci partite per i toscani, che sei mesi fa hanno imposto la prima sconfitta stagionale ai bianconeri nello 0-1 dell’Allianz Stadium. Laarriva, invece, da tre pareggi consecutivi tra campionato e Champions, tutti 1-1. La partita sarà trasmessa in diretta esclusivasu Dazn. SportFace.

