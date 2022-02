È ufficiale: la Russia è esclusa dall’Eurovision Song Contest 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Ucraina ha presentato una richiesta ufficiale per non permettere al Paese guidato da Vladimir Putin di prendere parte alla kermesse: dopo un'iniziale rifiuto, l'Ebu ha preso la decisione definitiva. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 26 febbraio 2022) L'Ucraina ha presentato una richiestaper non permettere al Paese guidato da Vladimir Putin di prendere parte alla kermesse: dopo un'iniziale rifiuto, l'Ebu ha preso la decisione definitiva. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

sportface2016 : +++#F1, ufficiale: cancellato il Gran Premio di #Sochi in #Russia+++#UkraineInvasion - fanpage : Ufficialmente cancellato il Gran Premio di Formula 1 di Sochi, in Russia. A comunicarlo è stata la FIA attraverso u… - Eurosport_IT : La Formula 1 ha comunicato ufficialmente che la gara in programma a Sochi (23-25 settembre) sarà cancellata dal cal… - mariviscamperle : RT @straneuropa: *++ Italia chiude spazio aereo a Russia ++* Ufficiale @Palazzo_Chigi @LaStampa @ZelenskyyUa #Ucrania - Tsanlicandro : RT @Me_nef8: La Corea del Nord prende una posizione ufficiale, al fianco della Russia! -