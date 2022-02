Corviale, Mattarella inaugura un campo per Calciosociale: 'Un luogo di speranza e fiducia'. L'emozione dei ragazzi (Di sabato 26 febbraio 2022) 'Buongiorno Presidente. Io mi chiamo Daniel, ho 15, sono un ragazzo di Corviale e da grande voglio fare l'elettrotecnico'. Schietto, diretto, senza troppe formalità : lui, il ragazzo di Corviale, ha ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) 'Buongiorno Presidente. Io mi chiamo Daniel, ho 15, sono un ragazzo die da grande voglio fare l'elettrotecnico'. Schietto, diretto, senza troppe formalità : lui, il ragazzo di, ha ...

Advertising

Quirinale : #Roma, il Presidente #Mattarella ???? inaugura il Campo dei Miracoli a #Corviale Il video: - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Corviale di Roma per inaugurare il campo di calcio dei 'mira… - OfficialASRoma : Anche l’#ASRoma era presente oggi a Corviale all’inaugurazione del “Campo dei Miracoli” e di un parco giochi. All… - EfremGa : RT @flaviaamabile: A Corviale a Roma si gioca il Calciosociale in cui il rigore lo tira il più debole. Mattarella assiste e commenta: ‘se f… - StudioAgostini1 : Mattarella al Corviale di Roma per un'iniziativa di calcio sociale. 'Qui si apre una prospettiva nuova' - #calcio… -