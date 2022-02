Beautiful e Una Vita Anticipazioni | Puntate di oggi 26 febbraio 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022) Scopriamo ledelle Soap di Canale 5 -e Una- per leche vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di26

anticipazioni, Ridge implora Brooke per lui Credendo di aver visto Thomas baciare Hope, Liam ha passatonotte con Steffy per poi scoprire che il Forrester non ha baciato la moglie, ma ...Su Canale5ha appassionato 2.545.000 spettatori con il 17%.Vita ha convinto 2.492.000 spettatori con il 17.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.941.000 spettatori ...Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane ... e Paris condivideranno un momento speciale dopo aver passato una notte di passione. La ragazza sarà felice che l'avvocato ...Anticipazioni puntate di Beautiful in onda in America. La verità sul bimbo di Steffy Forrester viene presto fuori. Ecco chi è il padre ...