Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 25 febbraio 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022)tv: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – Un Covo di Vipere ha totalizzato 2813 spettatori (13.84% di share); su Canale5 la serie tv Fosca Innocenti ha avuto in media 3198 spettatori (15.69%). Il film Transporter 3 su Italia1 ha ottenuto 1189 spettatori (5.41%); su Rai2 l’episodio della serie tv NCIS 1202 spettatori (5.07%) e quello della serie NCIS Hawai’i 762 (3.66%); lo Speciale Tg3 su Rai3 ha conquistato 986 spettatori (4.46%). Su Rete4 il programma Quarto Grado ha interessato 1491 spettatori (8.79%) e su La7 il programma satirico Propaganda Live ...

Dati, numeri di spettatori e percentuale di share di un insolito venerdì sera, e non solo, senza Il Cantante Mascherato ...Se su Rai 1 non brilla Montalbano anzi, è record negativo, le cose non vanno meglio a Fosca Innocenti su Canale 5: ecco i dati del 25 febbraio 2022 ...