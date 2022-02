Agerola e Pimonte | abusivismo edilizio e sicurezza sul lavoro | 3 denunciati

(Di sabato 26 febbraio 2022)sui luoghi di: servizio a largo raggio per i Carabinieri nelle città disui luoghi di: servizio a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai militari del nucleo Ispettorato dele del reggimento Campania nelle

Advertising

Torrechannelit : Agerola/Pimonte – Abusivismo edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciate 3 persone - anteprima24 : ** #Abusivismo edilizio e #Sicurezza sul #Lavoro, tre #Denunciati ** - cronachecampane : Agerola e Pimonte: abusivismo edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro - ilGazzettinoves : #Agerola e #Pimonte, abusivismo edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro: 3 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Agerola Pimonte

Cronache Campania

Servizio a largo raggio per i Carabinieri della Compagnai di Castellammare di Stabia insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro e del reggimento campania nelle città di. Durante le operazioni - identificate 62 persone e 37 veicoli - i Carabinieri hanno denunciato a piede libero una coppia diper aver costruito abusivamente, in un terreno di ...Servizio a largo raggio per i carabinieri della compagnai di Castellammare di Stabia insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro e del reggimento campania nelle città di. ...Abusivismo edilizio e sicurezza sui luoghi di lavoro: servizio a largo raggio per i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai militari del nucleo Ispettorato del Lavoro e del r ...AGEROLA/PIEMONTE – Servizio a largo raggio per i Carabinieri della Compagnai di Castellammare di Stabia insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro e del reggimento Campania nelle città di A ...