Zelensky | l’Ucraina è pronta a negoziare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina è pronta negoziare con il presidente russo Vladimir Putin. Dal canto suo, Putin ha risposto che è pronto ad inviare una delegazione di alto livello a Kiev. l'Ucraina è pronta a negoziare, afferma Zelensky Mentre continuano i combattimenti in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato

