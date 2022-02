Vaccinazioni in caduta libera. Quasi nulla tra under 12 e over 50. Frenata di pari passo con quella di contagi e ricoveri. Sono 4,9 milioni gli italiani senza una dose (Di venerdì 25 febbraio 2022) Resta sotto i riflettori l’andamento della pandemia perché anche se si continua a registrare un calo dei contagi negli ultimi sette giorni la discesa ha subito uno stop fermandosi a -20,6%, dopo il -32 della settimana scorsa. Anche se, in parallelo, è diminuiti anche il numero (-19,6%). A dirlo è l’ultimo report della Fondazione Gimbe che giustifica la “riduzione” sia con una “ridotta circolazione virale” che con il “calo dei tamponi effettuati”. La percentuale di positività al testing, invece, “si mantiene sostanzialmente stabile”: la media del tasso di positività dei tamponi molecolari vede infatti, nello stesso arco di tempo, solo un lieve calo dell’1,6% (dal 12,6 all’11%), mentre per gli antigenici rapidi fa registrare un lieve aumento dello 0,3% (dal 10,1 al 10,4). Quanto alle ospedalizzazioni continua a scendere la pressione sugli ospedali. Numeri alla mano, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Resta sotto i riflettori l’andamento della pandemia perché anche se si continua a registrare un calo deinegli ultimi sette giorni la discesa ha subito uno stop fermandosi a -20,6%, dopo il -32 della settimana scorsa. Anche se, in parallelo, è diminuiti anche il numero (-19,6%). A dirlo è l’ultimo report della Fondazione Gimbe che giustifica la “riduzione” sia con una “ridotta circolazione virale” che con il “calo dei tamponi effettuati”. La percentuale di positività al testing, invece, “si mantiene sostanzialmente stabile”: la media del tasso di positività dei tamponi molecolari vede infatti, nello stesso arco di tempo, solo un lieve calo dell’1,6% (dal 12,6 all’11%), mentre per gli antigenici rapidi fa registrare un lieve aumento dello 0,3% (dal 10,1 al 10,4). Quanto alle ospedalizzazioni continua a scendere la pressione sugli ospedali. Numeri alla mano, ...

