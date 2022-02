Ucraina, Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” (Di venerdì 25 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco si è recato in mattinata in visita dall’ambasciatore russo presso la Santa Sede Alexander Avdeev: lo conferma il Vaticano, che sottolinea come Francesco sia “preoccupato per la guerra” in Ucraina. Il pontefice Jorge Mario Bergoglio, scrive l’agenzia stampa argentina Telam, che per prima ha anticipato la notizia, si è recato all’ambasciata russa a via della Conciliazione “per tentare di mediare nel conflitto tra il paese e l’Ucraina dopo l’attacco su larga scala di Mosca”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) CITTA’ DEL VATICANO –si è recato in mattinata in visitapresso la Santa Sede Alexander Avdeev: lo conferma il Vaticano, che sottolinea comesia “per la” in. Il pontefice Jorge Mario Bergoglio, scrive l’agenzia stampa argentina Telam, che per prima ha anticipato la notizia, si è recato all’ambasciata russa a via della Conciliazione “per tentare di mediare nel conflitto tra il paese e l’dopo l’attacco su larga scala di Mosca”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

chetempochefa : «Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene» - Il video che sta facendo il giro del mondo del soldato… - vaticannews_it : #PapaFrancesco si è recato oggi presso la sede dell’Ambasciata della #FederazioneRussa presso la Santa Sede, in via… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha voluto manifestare la sua preoccupazione per la guerra in #Ucraina recandosi, intorno alle 12, ne… - macampoansa : Not @NBCNews, not now, 6 hrs ago @Agenzia_Ansa ++ Ucraina:++Papa all'ambasciata russa, esprime preoccupazione ++ (A… - edavid57edavid : RT @repubblica: Papa Francesco va dall'ambasciatore russo in Vaticano: 'Preoccupato per quanto sta avvendo in Ucraina' -