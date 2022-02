**Ucraina: ong Soleterre, 'Kiev non più sicura, 4 famiglie trasferite d'urgenza a Ternopil'** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Kiev non è più sicura per questo ieri notte abbiamo trasferito d'urgenza nell'ospedale di Ternopil 4 famiglie. Stiamo collaborando con l'ospedale della città per avviare i protocolli terapeutici dei bambini trasferiti dall'Istituto del Cancro di Kiev e attrezzare una struttura di accoglienza. Prevediamo nelle prossime ore un esodo di feriti da Est a Ovest". Lo comunica in una nota l'ong Soleterre, che opera a Kiev e Leopoli dove si occupa di gestire delle case d'accoglienza e di assistere bambini pazienti oncologici negli ospedali. "Questa emergenza -fa sapere l'organizzazione- richiede l'aiuto di tutti, per questo abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi al fine di donare per i bambini malati di cancro". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "non è piùper questo ieri notte abbiamo trasferito d'nell'ospedale di. Stiamo collaborando con l'ospedale della città per avviare i protocolli terapeutici dei bambini trasferiti dall'Istituto del Cancro die attrezzare una struttura di accoglienza. Prevediamo nelle prossime ore un esodo di feriti da Est a Ovest". Lo comunica in una nota l'ong, che opera ae Leopoli dove si occupa di gestire delle case d'accoglienza e di assistere bambini pazienti oncologici negli ospedali. "Questa emergenza -fa sapere l'organizzazione- richiede l'aiuto di tutti, per questo abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi al fine di donare per i bambini malati di cancro".

