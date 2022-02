Ucraina in fiamme, notte di combattimenti: Kiev sotto attacco missilistico, i tank russi avanzano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ucraina in fiamme. Seconda notte di paura e combattimenti. Mentre i tank russi si avvicinano a Kiev, poco prima delle 7 ora locale (le 6 in Italia) sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo a Kiev e a Leopoli, nell’ovest del Paese. La capitale Ucraina prima dell’alba è stata colpita da un attacco “con missili cruise o balistici”, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro di Kiev e di una terza a distanza. Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su «un edificio residenziale in via ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 febbraio 2022)in. Secondadi paura e. Mentre isi avvicinano a, poco prima delle 7 ora locale (le 6 in Italia) sono suonate le sirene degli allarmi antiaereo ae a Leopoli, nell’ovest del Paese. La capitaleprima dell’alba è stata colpita da un“con missili cruise o balistici”, ha detto il consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko, mentre la Cnn ha parlato di due forti esplosioni nel centro die di una terza a distanza. Almeno tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo critico, ha riferito il sindaco della capitale Vitali Klitschko, che ha parlato della caduta di un missile su «un edificio residenziale in via ...

