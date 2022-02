Sotto le bombe a Kiev, con l’incubo degli infiltrati (Di venerdì 25 febbraio 2022) Reportage da Kiev, secondo giorno di guerra Alle 4.30 Kiev si è svegliata per un gran boato. A quanto pare un aereo russo è stato abbattuto e i detriti hanno colpito un palazzo nella parte est della città che poi ha preso fuoco. Dall’alba le sirene sono diventate sempre più frequenti e il rombo degli aerei in volo ormai non è più una sorpresa. Alcune fonti ucraine dichiarano di avere il controllo dei cieli, ma sembra poco probabile considerando che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Reportage da, secondo giorno di guerra Alle 4.30si è svegliata per un gran boato. A quanto pare un aereo russo è stato abbattuto e i detriti hanno colpito un palazzo nella parte est della città che poi ha preso fuoco. Dall’alba le sirene sono diventate sempre più frequenti e il romboaerei in volo ormai non è più una sorpresa. Alcune fonti ucraine dichiarano di avere il controllo dei cieli, ma sembra poco probabile considerando che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

