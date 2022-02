Platini | “Ibrahimovic | grande giocatore | di personalità Su Pioli …”

Advertising

MilanPress_it : Le parole dell'ex presidente UEFA #Platini - sportli26181512 : Platini su Ibra: 'Grande giocatore, ma ha 40 anni...': Michel Platini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha… - gilnar76 : Ibrahimovic, parla Platini: «Ha 40 anni e gioca, forse non sa cosa fare dopo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Platini: 'Con Allegri e Vlahovic è la Juve di un tempo': Platini: 'Con Allegri e Vlahovic è la Juve di un tempo' L'… - Ste_Neg : @marsiglia_lara Peruzzi; Torricelli Scirea Bonucci Chiellini; Zidane Platini; Del Piero R.Baggio C.Ronaldo; Ibrahim… -

Ultime Notizie dalla rete : Platini Ibrahimovic

Poi, sul calcio di oggi, ha detto: ' In Allegri rivedo il Trap; Adoro Mourinho e Guardiola;è il top ma ha 40 anni' . Tornando alla Juve,ha affermato di averla vista in Champions:...Pensiamo a Zlatan, che a 35 anni e mezzo subì la rottura del crociato anteriore: cinque ... Se si pensa che alcuni campioni dello sport si sono ritirati appena ultratrentenni, comeo ...Procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic dopo lo stop per il fastidio al tendine d'Achille. Oggi lo svedese, come dimostrato in un post pubblicato sul proprio account Instagram, si è allenato con la ...Michel Platini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste parole su Zlatan Ibrahimovic: "Grande giocatore, divertente dentro e fuori dal campo, di personalità.