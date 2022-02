“Oggi è un giorno triste”. Salvatore ucciso a 45 anni da una grave malattia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un grave lutto ha sconvolto la città di Caserta. Salvatore Brodella non ce l’ha fatta ed è morto a 45 anni, dopo aver combattuto contro una bruttissima malattia, che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Subito dopo il diffondersi della pessima notizia, sono arrivati tantissimi messaggi sui social network da parte di coloro che lo conoscevano. Era molto noto e apprezzato perché era un imprenditore. In particolare, gestiva uno stabilimento balneare che in estate era molto frequentato. Salvatore Brodella era precisamente il titolare di un’impresa balneare di Mondragone, il ‘Lido Dragon Beach’, localizzato esattamente sulla strada Domiziana. Nessuno voleva credere a questa drammatica scomparsa, ma il male è stato troppo devastante e più forte di lui e non è stato in grado di superare le fasi più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Unlutto ha sconvolto la città di Caserta.Brodella non ce l’ha fatta ed è morto a 45, dopo aver combattuto contro una bruttissima, che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Subito dopo il diffondersi della pessima notizia, sono arrivati tantissimi messaggi sui social network da parte di coloro che lo conoscevano. Era molto noto e apprezzato perché era un imprenditore. In particolare, gestiva uno stabilimento balneare che in estate era molto frequentato.Brodella era precisamente il titolare di un’impresa balneare di Mondragone, il ‘Lido Dragon Beach’, localizzato esattamente sulla strada Domiziana. Nessuno voleva credere a questa drammatica scomparsa, ma il male è stato troppo devastante e più forte di lui e non è stato in grado di superare le fasi più ...

Advertising

LiaQuartapelle : Oggi è un giorno buio per l’Europa e per il mondo. #StandWithUkraine - GiuseppeConteIT : Oggi il Governo tedesco aumenta il #salariominimo, in Italia siamo ancora all’anno zero. Se necessario lo ripeterem… - lorepregliasco : È un normale giorno di lavoro, ma non è semplice concentrarsi su altro oggi #Ucraina - GaetanoN86 : #RussiaUkraineConflict Oggi per la prima volta nella mia vita ho pensato che un giorno poterei esser costretto ad… - KatanecSreko : RT @livewire67: @DSantanche Quindi oggi è andata al 'lavoro' e ci tiene a farlo sapere a tutti. Ah cavolo è venerdì. Che avvenimento! Per s… -