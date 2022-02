Nicola Pisu contro Miriana Trevisan | «Fatti curare»

(Di venerdì 25 febbraio 2022)si è scagliato senza mezzi terminie Manila Nazzaro. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha utilizzato il suo profilo Instagram per mandare un messaggio alle due ex coinquiline, lanciando anche un appello allo staff di Alfonso Signorini.e Manila Nazzaro Durante l'ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha criticatoper come si è comportata con. Nella discussione si è intromessa anche Manila Nazzaro, che ha preso le difese dell'ex ragazza prodigio di Non è la Rai. La compagna di Lorenzo Amoruso ha difeso l'amica e si è scagliata...

Nella Casa del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro è tornata a parlare di. L'occasione è stata data da una discussione con Soleil Sorge durante la quale quest'ultima ha criticato Miriana Trevisan, ricordando le sue storie conprima e Biagio D'Anelli poi. ...Manila Nazzaro due settimane fa ha parlato diusando un bruttissimo modo di dire ' per me può morire affogato '. Ieri sera Soleil Sorge durante una discussione ha criticato Miriana Trevisan anche per come ha trattatoe a quel ...Nicola Pisu si sfoga sul social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuto dal suo account Instagram per quanto detto su di lui dopo l’ultima diretta del ...Durante questo scambio è stato citato anche Nicola Pisu. L’ex gieffino, però, non ha gradito le parole utilizzate nei suoi confronti. Le parole di Miriana Trevisan e Manila Nazzaro su Nicola Pisu Dopo ...