La Russia è stata cacciata dal Consiglio d’Europa

Pochi istanti prima dell'ordine dato da Vladimir Putin all'esercito ucraino di prendere il potere in Ucraina (con un golpe militare atto a deporre il governo del presidente eletto Voldymyr Zelensky), il Consiglio d'Europa ha deciso di estromettere dal tavolo dei "47" membri la Russia. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio. In questo periodo, infatti, è proprio l'Italia ad avere la Presidenza. Una mossa che arriva dopo l'escalation di violenze e la continua invasione militare ordinata dal Cremlino che ora punta tutto in direzione Kiev. Russia cacciata dal Consiglio d'Europa, l'annuncio di Luigi Di Maio In una nota rilasciata alla stampa, Luigi Di Maio – presidente in esercizio del Comitato dei ...

