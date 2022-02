La guerra vista dagli italiani in Ucraina | Rastrellamenti e civili morti in strada

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ha dormito per terra questa notte Loris, pensionato emiliano che tre anni fa aveva scelto di trasferirsi a Konotop, invicino al confine con la Russia, ''per trovare un posto tranquillo dopo una vita stressante in Italia''...

Advertising

GinoStrada : 'Bisognerebbe sostituire la parola guerra con la parola 'sterminio di civili'.' Cosi parlava #GinoStrada agli stude… - silvia_sb_ : Stamane il petrolio è ai massimi dal 2014. Il gas già +35% rispetto a ieri sera. Questa guerra è devastante da un p… - Radio3tweet : Una delle radio che ha avuto più successo all'inizio del conflitto era un'emittente pirata. Trasmetteva soprattutto… - AgneseFerrara2 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La guerra vista dal mondo, i reportage dell'ANSA dalle capitali #ANSA - genteterritorio : Il 4% della popolazione canadese è di origine ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : guerra vista

LATECNOLOGICA TRA RUSSIA E UCRAINA Tre attacchi hacker contro l'Ucraina appena prima dell'... dal momento che dal punto dicibernetico fino a qualche tempo fa il Paese non disponeva di ......funzione d'emergenza giàin alte zone calde come l'Afghanistan e che potrà tornare utile soprattutto a "giornalisti, attivisti e altre categorie a rischio", come scrive il manager. LA...Ora, come società adulta, dobbiamo impedire a tutti i costi che la guerra entri nel nostro immaginario. Questo è un gravissimo incidente di percorso, visto che nell'ambito della Comunità europea ...Xi ha detto a Putin che "l'approccio mentale da guerra fredda" deve essere abbandonato e che devono essere rispettate le diverse esigenze di sicurezza di tutti gli attori in campo, sottolineando ...