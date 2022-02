Inter senti Cruz | Per Lautaro troppe critiche | ha bisogno di gol Correa una risorsa

Advertising

infoitsport : Milan, senti Beto: “Domani possiamo vincere. Scudetto? All’Inter” - Inter_Rompi : @FootballAndDre1 Ma se gli butti un cocomero, senti la eco dopo 20 minuti... - infoitsport : Inter, senti Pinamonti: 'Sarebbe un sogno farlo con l'Inter! - zazoomblog : Inter senti Pinamonti: 'Sogno un gol nel derby e la Champions. Idoli? Ibra e Icardi ma il paragone con Dzeko...' -… - sportli26181512 : Inter, senti Pinamonti: 'Sogno un gol nel derby e la Champions. Idoli? Ibra e Icardi, ma il paragone con Dzeko...':… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti

Mi ricordo che ero a casa di alcuni amici e abbiamo visto- Lazio'. Parla anche della sua ... Il boato non lo ricordo, quando ho visto la palla entrare...non si può spiegare, none non vedi ...IL DERBY CON L'- 'Segnare contro il Milan nel derby con l'? Beh, penso che segnare in un derby sia una delle emozioni più grandi che un calciatore possa provare. Quindi spero che poter ...«Modellare il programma su di me: ogni giorno va in onda una creatura che ho cresciuto con cura. Sento la responsabilità di un programma storico, di cui però ho modificato il racconto». Qual è il ...Il tecnico: "Creiamo ancora tante occasioni, torneremo a fare gol". Le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv ...