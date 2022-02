Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Io obiettivo numero uno del nemico, ma resto a Kiev con la mia gente” – Video (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il nemico ha indicato me come obiettivo numero 1 e la mia famiglia come obiettivo numero 2, ma io resto a Kiev con la mia gente”, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un Videomessaggio. Il presidente ha specificato che le notizie della sua fuga dalla Capitale sono false. In un secondo Video, pubblicato in mattinata, il presidente ha commentato: “Seconda mattinata di Guerra. Alle 4 del mattino le forze russe continuavano a lanciare attacchi missilistici sul territorio ucraino. Dicono che gli obiettivi civili non sono un bersaglio per loro, ma è una bugia. Non fanno distinzioni sulle aree in cui operano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ilha indicato me come1 e la mia famiglia come2, ma iocon la mia”, così il presidente ucraino Volodymyrin unmessaggio. Il presidente ha specificato che le notizie della sua fuga dalla Capitale sono false. In un secondo, pubblicato in mattinata, il presidente ha commentato: “Seconda mattinata di. Alle 4 del mattino le forze russe continuavano a lanciare attacchi missilistici sul territorio ucraino. Dicono che gli obiettivi civili non sono un bersaglio per loro, ma è una bugia. Non fanno distinzioni sulle aree in cui operano”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

