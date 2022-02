Giovedì 24 Febbraio 2022 – 408ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

(Di venerdì 25 febbraio 2022)Ora inizio: 09:30 In apertura dii sen. Simona Malpezzi (PD), Domenica Castellone (M5S), Romeo (L-SP), Ciriani (FdI), Alessandra Gallone (FIBP), Loredana De Petris (Misto-LeU), Laura Garavini (IV-PSI) e Laniece (Aut) hanno condannato l’attacco russo all’Ucraina e hanno sollecitato un’informativa del Presidente del Consiglio Draghi che sarà resa domani alle ore 12.30. Martedì 1° marzo alle ore 10 sono previste comunicazioni sugli sviluppi del conflitto e il voto su atti di indirizzo. Con 196 voti favorevoli e 26 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl 2536 (c.d. proroga termini), conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Al termine della discussione ...

RadioItalia : Nelle prime ore di giovedì 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanci…

Le prenotazioni dovevano partire24, ma siccome le forniture non hanno rispettato i piani previsti, non si sa ancora quando partiranno le iniezioni. In ogni caso la Regione ha detto ...MILANO - I listini europei tentano il rimbalzo, a giudicare dai future, dopo il forte contraccolpo registrato(costato oltre 330 miliardi di capitalizzazione al Vecchio continente) a seguito dell' invasione russa in Ucraina . Le notizie che giungono dal fronte, e le contromosse di sanzioni occidentali,...