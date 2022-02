Genoa-Inter, Inzaghi: “In questo periodo va così” (Di sabato 26 febbraio 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Genoa-Inter, match della ventisettesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro il Genoa, e valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Luigi Ferraris’ ai microfoni di Sky Sport. Con che consapevolezze esce da questa partita? “Normale che il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Potevamo approcciarla meglio, sapevamo di trovare una squadra in salute che ci ha creato qualche problema nei primi 20 minuti poi avremmo meritato di più. Abbiamo tirato 20 volte in porta, non riusciamo a fare gol. Dobbiamo fare meglio ma non dobbiamo abbatterci. Siamo delusi dal risultato, la prestazione c’è stata ma in ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Simonenel post partita di, match della ventisettesima giornata della Serie A 21/22 L’allenatore dell’Simone, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro il, e valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del ‘Luigi Ferraris’ ai microfoni di Sky Sport. Con che consapevolezze esce da questa partita? “Normale che il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Potevamo approcciarla meglio, sapevamo di trovare una squadra in salute che ci ha creato qualche problema nei primi 20 minuti poi avremmo meritato di più. Abbiamo tirato 20 volte in porta, non riusciamo a fare gol. Dobbiamo fare meglio ma non dobbiamo abbatterci. Siamo delusi dal risultato, la prestazione c’è stata ma in ...

Advertising

capuanogio : Tra #Sassuolo e #Genoa l'#Inter ha tirato complessivamente 50 volte verso la porta avversaria senza segnare - DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - pisto_gol : Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21… - jomazlo : RT @SoyCalcio_: ?? La terrible racha del Inter en este mes de febrero: ? Inter 1-2 Milan ? Inter 2-0 Roma (Coppa) ?? Napoli 1-1 Inter ? Inte… - LaStampa : L’Inter non vince più, si ferma anche a Marassi: pari senza reti contro un ottimo Genoa -