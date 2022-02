Genoa Inter 0-0 | i nerazzurri non sfondano il muro dei rossoblù

(Di sabato 26 febbraio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 3? Occasione– Melegoni perde palla in uscita favorendo Perisic che calcia direttamente in porta, ma Sirigu è attento e blocca il pallone tuffandosi. 6? Occasione– Dzeko viene incontro scambiando con Barella a destra, il centrocampista nerazzurro mette al centro per il tiro di prima di Calhanoglu che tira di poco fuori. 8? Occasione– Lancio lungo improvviso con Yeboah che ...

Scene preoccupanti a 'Marassi' durante Genoa-Inter: l'infortunio al ginocchio sembra serio. A 'Marassi' la partita è bloccata sullo 0-0 tra Genoa e Inter. Le due squadre in campo giocano per obiettivi diametralmente opposti. Sotto la nuova guida tecnica, i padroni di casa hanno collezionato quattro pareggi su quattro partite, realizzando e subendo solamente due gol. L'Inter pareggia in casa del Genoa e ancora una volta non approfitta della frenata del Milan. Dopo una partenza positiva, nel primo tempo, l'Inter non è riuscita a sbloccarsi. L'Inter colpisce una traversa con D'Ambrosio al 63', la porta resta inviolata.