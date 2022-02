Crisi Ucraina, FederPetroli Italia su discorso di Draghi alla Camera (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Nel discorso di questa mattina alla Camera dei Deputati da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi inerente l’Informativa sulla Crisi Ucraina si percepisce una svolta sull’Energia Italiana a cui non assistevamo da oltre dieci anni” le dichiarazioni del Presidente di FederPetroli Italia – Michele Marsiglia nel corso dell’intervento. “Come FederPetroli Italia percepiamo una volontà questa volta diretta e chiara di cambiamento nell’interesse e nella salvaguardia di un paese come la nostra penisola che, non dovrà più essere fanalino di coda nel mercato e settore energetico internazionale – continua la nota – E’ ora che tutti gli operatori del settore mettano da parte l’orgoglio, l’unica via ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA – “Neldi questa mattinadei Deputati da parte del Presidente del Consiglio Marioinerente l’Informativa sullasi percepisce una svolta sull’Energiana a cui non assistevamo da oltre dieci anni” le dichiarazioni del Presidente di– Michele Marsiglia nel corso dell’intervento. “Comepercepiamo una volontà questa volta diretta e chiara di cambiamento nell’interesse e nella salvaguardia di un paese come la nostra penisola che, non dovrà più essere fanalino di coda nel mercato e settore energetico internazionale – continua la nota – E’ ora che tutti gli operatori del settore mettano da parte l’orgoglio, l’unica via ...

