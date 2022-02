C’è posta per te: gli ospiti di domani sera (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sesto appuntamento di C’è posta per te in arrivo domani, alle 21.20 su Canale 5. Scopriamo chi saranno gli ospiti d’onore del people show condotto da Maria De Filippi che da anni ormai, riscuote enorme successo. Varie e commoventi le storie che Queen Mary tratterà in studio, insieme ai protagonisti di tali vicende. Ma, oltre ai comuni mortali che si succederanno ai due lati della famigerata e gigantesca busta, ci saranno anche (come sempre) degli ospiti di eccezione. domani sera, 26 febbraio, ad accompagnare la serata saranno due personaggi molto amati dalla tv italiana. Il primo sarà l’ex capitano della Roma Francesco Totti, al centro di una bufera mediatica, dopo la leak secondo cui il suo matrimonio con Ilary Blasi era ormai giunto al capolinea. Qualche ... Leggi su zon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sesto appuntamento di C’èper te in arrivo, alle 21.20 su Canale 5. Scopriamo chi saranno glid’onore del people show condotto da Maria De Filippi che da anni ormai, riscuote enorme successo. Varie e commoventi le storie che Queen Mary tratterà in studio, insieme ai protagonisti di tali vicende. Ma, oltre ai comuni mortali che si succederanno ai due lati della famigerata e gigantesca busta, ci saranno anche (come sempre) deglidi eccezione., 26 febbraio, ad accompagnare lata saranno due personaggi molto amati dalla tv italiana. Il primo sarà l’ex capitano della Roma Francesco Totti, al centro di una bufera mediatica, dopo la leak secondo cui il suo matrimonio con Ilary Blasi era ormai giunto al capolinea. Qualche ...

