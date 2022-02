27esima giornata Eurolega 2021 22 | Milano crolla ad Atene

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Battuta d’arresto per l’Olimpianella/22. Dopo i successi contro Zalgiris e Baskonia, i meneghini sono stati sconfitti adsul campo dell’Olympiacos per 67-58, dopo aver condotto il match per i primi tre periodi e cedere nel finale. Prossimo appuntamento per l’Olimpia martedì 1 marzo al Forum contro i russi dell’Unics./22: cosa è accaduto trae Olympiacos? Dopo qualche minuto di studio,prende il sopravvento chiudendo il primo quarto in vantaggio (15-7), grazie ad un super Melli, autore di 5 punti, 4 rimbalzi e un assist. Nel secondo periodo, l’Olimpia commette qualche errore di troppo, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : 27esima giornata

Leggi anche - Serie A, le probabili formazioni dellaNella sfida valida per ladi Eurolega 2021/2022 di basket , l' A - X Armani Exchange Milano cede il passo all' Olympiacos Pireo per 67 - 58. Reduce da due vittorie consecutive e dal trionfo nelle Final Eight ...Milan-Udinese e Genoa-Inter animano gli anticipi di oggi che sono tappe importanti per la corsa allo scudetto delle due squadre milanesi ...L'Inter vuole riscattarsi già a partire dalla trasferta sul campo del Genoa: le info sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.