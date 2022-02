WeCrashed | il trailer della serie con Jared Leto e Anne Hathaway

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 18 marzo debutterà su Apple TV+ la nuova, con star, ecco ilè la nuovain arrivo su Apple TV+ e il progetto con starha ora unche regala le prime sequenze del progetto. Nel video si assiste alla nascita dell'idea che sembra in grado di poter regalare a due coniugi il successo imprenditoriale che desiderano, avendo però delle conseguenze drammatiche sulla loro vita di coppia.è la nuovalimitata basata sul podcast di successo di Wondery: The Rise and Fall of WeWork di Lee ...