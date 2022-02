Vaccino obbligatorio per gli over 50 | la Camera dà la fiducia Dal 1° aprile stop all’emergenza | si scioglie il Cts

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sì all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. Pomo della discordia nella maggioranza con la Lega che in un primo tempo si sfila votando in commissione l’emendamento di Fratelli d’Italia contrario all’obbligo. Con 372 voti a favore e 46 contrari laha detto sì allaposta dal gno sul decreto legge che stabilisce l’obbligo delper gli50. Con i relativi vincoli legati al green pass. Obbligo vaccinale per gli50, laapprova Sul fronte delle restrizioni, il premier Draghi ha confermato gli step verso la normalizzazione e la fine dello stato di emergenza che scade il prossimo 31 marzo. Dopo due anni dal 20 febbraio 2020. quando all’ospedale di Codogno venne individuato il primo caso di covid, l’Italia riapre. Almeno in ...

Advertising

MSator : RT @PastoreFrance: Aboliscono lo Stato d'emergenza all'italiana, ovviamente, rimane la tirannia Greenpass Super Greenpass Vaccino obbligat… - CSFante74 : RT @FmMosca: Mentre scoppia un conflitto a 2.000 km cosa fa @Palazzo_Chigi ? Si preoccupa di forzare con la fiducia il VACCINO OBBLIGATORIO… - Ross27383478 : RT @GiovanniTwit1: @lutonmc Confronto vomitevole. 1 sopra i 50 anni, è obbligatorio. 2 stragrande maggioranza di medici, epidemiologi, viro… - PastoreFrance : Aboliscono lo Stato d'emergenza all'italiana, ovviamente, rimane la tirannia Greenpass Super Greenpass Vaccino obbligatorio x gli over 50 - ruben_sannino : RT @FmMosca: Mentre scoppia un conflitto a 2.000 km cosa fa @Palazzo_Chigi ? Si preoccupa di forzare con la fiducia il VACCINO OBBLIGATORIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino obbligatorio

Ora che la variante Omicron sembra allentare la presa, Google ritiene opportuno che ilper il Covid - 19 non sia piùper poter lavorare nei suoi uffici negli Stati Uniti la ......120 giorni o ha effettuato la dose di richiamo (o è guarito dal Covid dopo doppia dose di). ... Per i successivi 5 giorni è peròindossare la mascherina Ffp2. Al momento la data del ...Negli ultimi sette giorni sono state somministrate 14.466 terze dosi e solo 1.305 prime dosi. Ancora alcune decine di migliaia gli over 50 che, nonostante l'obbligo vaccinale, non hanno ricevuto ...Nonostante l’obbligo vaccinale e l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ulteriormente, attestandosi a quota ...