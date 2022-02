Ucraina:Salvini, non si usi tragedia per beghe maggioranza (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Spero proprio di no. Se qualcuno usa per polemica politica italiana, per beghe interne, quella che è una tragedia, dimostra di essere un piccolo uomo. Non so se qualcuno lo sta facendo. Bisogna ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Spero proprio di no. Se qualcuno usa per polemica politica italiana, perinterne, quella che è una, dimostra di essere un piccolo uomo. Non so se qualcuno lo sta facendo. Bisogna ...

Advertising

eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - Agenzia_Ansa : Ucraina: 'Niente più shopping',. Polemica sul tweet di Borrell. Salvini: 'Tragico'. Anche FdI all'attacco, chiede u… - ConteZero76 : A questo punto penso che la (non)dichiarazione di Salvini sull'Ucraina sia 'Vladimir, ma 'sto mese m'arriva o no l'assegno ?'. - presElectBidet : RT @TerreImpervie: Fronte compatto #Salvini #meloni #Ucraina -