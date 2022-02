Ucraina, 'scontri a Chernobyl, ma impianti intatti' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl: lo ha riferito un consigliere del ministero dell'Interno di Kiev citato da Nbc. Il ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di: lo ha riferito un consigliere del ministero dell'Interno di Kiev citato da Nbc. Il ministero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Combattimenti tra forze russe e ucraine sono in corso anche nella disarmata centrale nucleare di Chernobyl, secondo… - Internazionale : Il presidente russo Vladimir Putin ordina l’invasione dell’Ucraina, scontri tra migranti e polizia nel sud del Mess… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta. Scontri alle porte di Kiev: preso il controllo dell’aeroporto Hostomel. Attacchi… - nonrispondere : @DAVIDPARENZO l'ucraina non e la libia e neanche l'afganistan dovrebbe durare piu del isis in siria almeno 5 anni d… - Rock42719224 : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, la diretta. Scontri alle porte di Kiev: preso il controllo dell’aeroporto Hostomel. Attacchi in… -