**Ucraina: Salvini, 'piccolo uomo chi fa polemica politica, unirsi per fermare tragedia'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Se qualcuno usa per polemica politica italiana, per beghe quella che è una tragedia dimostra di essere un piccolo uomo. C'è una guerra in corso, ci sono missili, ci sono attacchi, quindi bisogna unirsi per fermare questa tragedia il prima possibile. Se qualcuno la usa in chiave interna, per equilibri di maggioranza e cose del genere è veramente fuori dal mondo". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Se qualcuno usa peritaliana, per beghe quella che è unadimostra di essere un. C'è una guerra in corso, ci sono missili, ci sono attacchi, quindi bisognaperquestail prima possibile. Se qualcuno la usa in chiave interna, per equilibri di maggioranza e cose del genere è veramente fuori dal mondo". Così il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio Libertà.

Advertising

eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - Agenzia_Ansa : Ucraina: 'Niente più shopping',. Polemica sul tweet di Borrell. Salvini: 'Tragico'. Anche FdI all'attacco, chiede u… - iconanews : Ucraina:Salvini, non si usi tragedia per beghe maggioranza - TerreImpervie : Fronte compatto #Salvini #meloni #Ucraina -