Ucraina, Putin ordina operazioni speciali nel Donbass – in aggiornamento – (Di giovedì 24 febbraio 2022) Prime ore del 24 febbraio: dopo una notte drammatica Putin ha ordinato l'inizio delle operazioni speciali nel Donbass. Secondo il servizio di frontiera ucraino l'attacco arriverebbe da più fronti: dal Donbass, dalla Crimea e dalla Bielorussia. Alle 7.10 Putin ha comunicato che intenzione non è quella di occupare il paese. Legge marziale in Ucraina. A mezzanotte a Kiev era scattato lo stato di emergenza; Zelensky ha fatto un discorso alla nazione drammatico, in russo (dando, in risposta a Putin, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

riotta : A rischio non erano le bollette del gas o i blog filorussi. A rischio sono la stabilità e la pace europea come le c… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - AllureGio : RT @gadlernertweet: La #guerra è il più contagioso dei virus che affliggono l'umanità. #Putin sferra un attacco criminale all'#Ucraina e mi… - CeroneCarmela : @ma_davero @MediasetTgcom24 Putin sta liberando l'Ucraina dal covo di serpi che comanda il mondo, studi meglio! -