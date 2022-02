Ucraina: Comitato Paralimpico Internazionale, 'in contatto con rappresentanti dei due paesi' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Tra pochi giorni si svolgeranno le Paralimpiadi di Pechino, in programma dal 4 al 13 marzo e il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) ha affermato di essere in trattative con rappresentanti di Russia e Ucraina. L'Ipc insieme al Cio aveva chiesto di rispettare la tregua olimpica da sette giorni prima dell'inizio delle recenti Olimpiadi invernali di Pechino fino a sette giorni dopo la fine delle Paralimpiadi. "In quanto organizzazione politicamente neutrale, l'attenzione dell'Ipc rimane sui Giochi imminenti piuttosto che sulla situazione in corso", si legge in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Tra pochi giorni si svolgeranno le Paralimpiadi di Pechino, in programma dal 4 al 13 marzo e il(Ipc) ha affermato di essere in trattative condi Russia e. L'Ipc insieme al Cio aveva chiesto di rispettare la tregua olimpica da sette giorni prima dell'inizio delle recenti Olimpiadi invernali di Pechino fino a sette giorni dopo la fine delle Paralimpiadi. "In quanto organizzazione politicamente neutrale, l'attenzione dell'Ipc rimane sui Giochi imminenti piuttosto che sulla situazione in corso", si legge in una nota.

Advertising

sole24ore : ?? Il presidente del Consiglio, #MarioDraghi, ha convocato il Comitato interministeriale per la sicurezza alle 10 a… - capuanogio : #Ceferin convoca un Comitato esecutivo straordinario della #UEFA per domani. Tema del giorno: l'evoluzione della si… - SkySport : ULTIM'ORA UCRAINA LA UEFA CONVOCA UN COMITATO ESECUTIVO STRAORDINARIO La riunione si terrà domani 25 febbraio #SkySport #Ucraina #Uefa - lagoleada_it : A seguito dell'evoluzione della situazione tra #Russia e #Ucraina nelle ultime 24 ore, convocata dalla #UEFA per do… - franconemarisa : Guerra in Ucraina, Boris Johnson evoca Churchill e convoca il Comitato Cobra: in arrivo una serie di sanzioni mai v… -