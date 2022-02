Ucraina: calciatore argentino Spinelli fugge in macchina e ripara in Polonia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Il calciatore argentino Claudio Paul Spinelli è riuscito a fuggire dall'Ucraina via terra. Il 24enne attaccante dell'Oleksandria, squadra di prima divisione Ucraina, dopo l'attacco russo di questa mattina, si è messo in macchina assieme ad altri compagni di squadra e ha raggiunto la Polonia. Spinelli viveva in Ucraina assieme alla moglie. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - IlClaudio Paulè riuscito a fuggire dall'via terra. Il 24enne attaccante dell'Oleksandria, squadra di prima divisione, dopo l'attacco russo di questa mattina, si è messo inassieme ad altri compagni di squadra e ha raggiunto laviveva inassieme alla moglie.

Ucraina: calciatore argentino Spinelli fugge in macchina e ripara in Polonia Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Il calciatore argentino Claudio Paul Spinelli è riuscito a fuggire dall'Ucraina via terra. Il 24enne attaccante dell’Oleksandria, squadra di prima divisione ucraina, dopo ...

