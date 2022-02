Ucraina, attacco russo “ingiustificabile”. Le reazioni dei leader internazionali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ferma e durissima condanna della comunità internazionale all'operazione militare della Russia in Ucraina lanciata nella notte. Gli aggettivi più utilizzati per denunciare la decisione del presidente russo Vladimir Putin sono "ingiustificata" e "ingiustificabile". Parole utilizzate sia dal presidente americano Joe Biden, sia dal premier italiano Mario Draghi nelle loro prime reazioni. Condanna anche dall'Ue e dalla Nato. Alleati e partner europei hanno annunciato riunioni immediate e coordinamento in vista di ulteriori sanzioni contro Mosca. ITALIA"Il Governo italiano condanna l`attacco della Russia all`Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L`Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ferma e durissima condanna della comunità internazionale all'operazione militare della Russia inlanciata nella notte. Gli aggettivi più utilizzati per denunciare la decisione del presidenteVladimir Putin sono "ingiustificata" e "". Parole utilizzate sia dal presidente americano Joe Biden, sia dal premier italiano Mario Draghi nelle loro prime. Condanna anche dall'Ue e dalla Nato. Alleati e partner europei hanno annunciato riunioni immediate e coordinamento in vista di ulteriori sanzioni contro Mosca. ITALIA"Il Governo italiano condanna l`della Russia all`. È ingiustificato e. L`Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati ...

