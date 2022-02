The Suicide Squad, Scott Eastwood: "Non sapevo se tornare, chiesi consiglio a mio padre" (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attore di Suicide Squad Scott Eastwood era indeciso se tornare per il film di James Gunn, così ha chiesto consiglio a qualcuno che di cinema un po' se ne intende... Suo padre! Perché in The Suicide Squad non abbiamo rivisto il personaggio di Scott Eastwood? A quanto pare l'attore era stato chiamato all'appello, ma ha rifiutato di tornare dopo aver parlato con il padre, Clint Eastwood. Stando a quanto raccontato ai microfoni di Insider, infatti, Warner Bros. aveva proposto al figlio d'arte un contratto per altri tre film senza però specificare nulla al riguardo. "Non volevano pagarmi per i prossimi film e non avevano delle sceneggiature pronte, quindi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'attore diera indeciso seper il film di James Gunn, così ha chiestoa qualcuno che di cinema un po' se ne intende... Suo! Perché in Thenon abbiamo rivisto il personaggio di? A quanto pare l'attore era stato chiamato all'appello, ma ha rifiutato didopo aver parlato con il, Clint. Stando a quanto raccontato ai microfoni di Insider, infatti, Warner Bros. aveva proposto al figlio d'arte un contratto per altri tre film senza però specificare nulla al riguardo. "Non volevano pagarmi per i prossimi film e non avevano delle sceneggiature pronte, quindi ...

