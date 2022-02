Tempesta d’amore, anticipazioni 25 febbraio: la grande delusione di Florian (Di giovedì 24 febbraio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore che venerdì 25 febbraio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo la nuova puntata della soap opera tedesca. Tempesta d’amore, anticipazioni 25 febbraio Christoph negherà ogni tipo di accusa alla polizia. Selina passerà per bugiarda. Molto amareggiata la donna deciderà di andare a vivere a casa di Maja. Qui si renderà conto che, nei confronti del Saalfeld prova ancora grande interesse. (l’articolo continua dopo la foto.) Pertanto darà lui un ultimo ultimatum. Dopo la confessione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache venerdì 252022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo la nuova puntata della soap opera tedesca.25Christoph negherà ogni tipo di accusa alla polizia. Selina passerà per bugiarda. Molto amareggiata la donna deciderà di andare a vivere a casa di Maja. Qui si renderà conto che, nei confronti del Saalfeld prova ancorainteresse. (l’articolo continua dopo la foto.) Pertanto darà lui un ultimo ultimatum. Dopo la confessione ...

