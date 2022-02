“Svegliato dalle esplosioni” | De Zerbi | il racconto da brividi dall’Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Debloccato in Ucraina dopo lo scoppio del conflitto con la Russia. Il tecnico italiano racconta la nottata da. Il conflitto tra Russia e Ucraina spaventa il mondo intero. L’Europa si trova, ora, in una situazione di estremo pericolo. In estremo pericolo ci sono anche tantissimi civili, di cui tanti italiani, rimasti bloccati Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... no, abbiamo aspettato...stanotte ci hanno svegliato le esplosioni ". Roberto De Zerbi , al telefono con l'agenzia Italpress, racconta in esclusiva le emozioni che sta vivendo in Ucraina. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk prosegue: " Stamattina hanno sospeso il campionato e dalle finestre dell'hotel Opera abbiamo visto file di auto che si muovevano. Credo che stiano andando in Polonia.