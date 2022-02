Sara Tommasi, grave lutto per l’ex showgirl: l’annuncio su Instagram (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sara Tommasi è tornata a far parlare di sé. l’ex showgirl ha difatti annunciato la morte della propria madre, scomparsa a causa di una grave malattia. Attraverso uno struggente messaggio, condiviso sul proprio profilo Instagram, la 40enne ha dedicato un ultimo saluto a colei che, dopo quel periodo buio, l’ha aiutata a rialzarsi. “Ciao mamma” … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 febbraio 2022)è tornata a far parlare di sé.ha difatti annunciato la morte della propria madre, scomparsa a causa di unamalattia. Attraverso uno struggente messaggio, condiviso sul proprio profilo, la 40enne ha dedicato un ultimo saluto a colei che, dopo quel periodo buio, l’ha aiutata a rialzarsi. “Ciao mamma” … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

