Napoli, Mertens: "Non ci siamo espressi al nostro livello, ora testa al campionato" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Non ci siamo espressi al nostro livello". Dries Mertens commenta il successo del Barcellona al Maradona. "Bisogna dare merito al Barca di aver fatto una grande partita. Peccato perchè noi non siamo stati al massimo delle nostre possibilità". "Non siamo stati fortunati in questo periodo perchè abbiamo avuto vari infortunati. Purtroppo non si può essere sempre ad alti livelli, però abbiamo un gruppo di qualità"- "La testa adesso è subito al campionato, domenica ci aspetta una sfida importantissima con la Lazio e dobbiamo subito reagire" L'articolo proviene da Anteprima24.it.

