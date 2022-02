Motorola annuncia Edge 30 Pro | un top di gamma con display OLED e selfiecam da 60MP

(Di giovedì 24 febbraio 2022)hato oggi l’arrivo sul mercato del suo nuovo top di, il30 Pro, uno smartphone dotato di unda 6,7? con supporto ad HDR10+ ed il processore più potente di Qualcomm. Sul versante del design il produttore americano cambia qualcosina rispetto alla precedente generazione, presentando un retro in vetro opacizzato con un effetto seta che vede il gruppo fotocamere non presentare il consueto rigonfiamento. Al centro del nuovo30 Pro trova posto lo Snapdragon 8 Gen.1 di Qualcomm, nella variante per il mercato europeo ed italiano affiancato da 12GB di RAM e 256GB di memoria, il tutto alimentato da una batteria da 4800mAh che offre il supporto alla ricarica rapida a 68W. Sul versante fotografico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Motorola annuncia

Il Fatto Quotidiano

...Moto G100 , compralo al miglior prezzo da eBay a 334 euro . 3 condivisioni Condividi Tweet Francesco FONTE Notizie Relazionate Rumor Sony Articolo PlayStation VR2, Sony loma sta ...oggi l'inizio delle commercializzazioni anche in Italia dei nuovi Moto G200 5G e Moto G51 5G , le new entry della lineup. Partendo dal Moto G200 5G , siamo di fronte ad uno ...edge 30 Pro si inserisce nel difficilissimo mercato dei top di gamma, dove brand e nome pagano tanto quanto le soluzioni tecniche integrate. Lo smartphone si è rivelato molto interessante durante le n ...All'inizio dello scorso mese di dicembre sono volato alle Hawaii in occasione dello Snapdragon Summit di Qualcomm e ho portato con me il Motorola Edge 20 Pro, ultimo top di gamma dell'azienda arrivato ...