Live F1 | Test Barcellona: in diretta risultati e tempi della 2^ giornata al Montmeló (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si torna in pista dalle 9 alle 18 per la seconda delle tre giornate di Test sul circuito di Barcellona. Ieri il miglior tempo di Norris su McLaren e ottimi segnali dalle Ferrari di Leclerc e Sainz.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si torna in pista dalle 9 alle 18 per la seconda delle tre giornate disul circuito di. Ieri il miglior tempo di Norris su McLaren e ottimi segnali dalle Ferrari di Leclerc e Sainz....

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Test Barcellona 2022, Day 2: il live blog di - CircusFuno : Tutto pronto a Barcellona per il 2° giorno di test... Segui la diretta ?? - P300it : F1 | Test Barcellona 2022, Day 2: il live blog di - Pall_Gonfiato : In #F1 si torna in pista dalle 9 alle 18 per la seconda giornata di test - jessicateo_58 : Siamo live per la seconda giornata di test a Barcellona! Dalle 9:00 alle 18:00 ??? #F1 #F1Testing #Motorionline… -