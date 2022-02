League of Legends, l’addio da C9 ha lasciato il segno: LS non vuole più allenare (Di giovedì 24 febbraio 2022) La notizia che ha creato più dibattito la scorsa settimana tra i fan di League of Legends è stata senza dubbio la separazione tra Cloud9 e il suo allenatore, Nick “LS” De Cesare, tanto inaspettata quanto brusca. In seguito all’addio a C9, l’ex coach del team dell’organizzazione di esports ha fatto rientro in Corea, dove ha parlato della sua situazione attuale e degli scenari futuri. LS ha confermato che non allenerà più nessuna squadra in veste ufficiale. De Cesare ha infatti rivelato che assumere una posizione del genere con un’organizzazione “non vale tutto ciò che ne deriva”, senza scendere nei dettagli. Nonostante tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni, LS si è detto convinto che il suo breve periodo con C9 si sia rivelato comunque un “successo”, perché insieme sono stati in grado di ottenere molto in poco tempo. LS era ... Leggi su esports247 (Di giovedì 24 febbraio 2022) La notizia che ha creato più dibattito la scorsa settimana tra i fan diofè stata senza dubbio la separazione tra Cloud9 e il suo allenatore, Nick “LS” De Cesare, tanto inaspettata quanto brusca. In seguito ala C9, l’ex coach del team dell’organizzazione di esports ha fatto rientro in Corea, dove ha parlato della sua situazione attuale e degli scenari futuri. LS ha confermato che non allenerà più nessuna squadra in veste ufficiale. De Cesare ha infatti rivelato che assumere una posizione del genere con un’organizzazione “non vale tutto ciò che ne deriva”, senza scendere nei dettagli. Nonostante tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni, LS si è detto convinto che il suo breve periodo con C9 si sia rivelato comunque un “successo”, perché insieme sono stati in grado di ottenere molto in poco tempo. LS era ...

