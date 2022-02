Iliad Fibra | per il Giurì la pubblicità è ingannevole Ma come fa a costare così poco?

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Iliad Fibra, la pubblicità è ingannevole e il Giurì la blocca - Asgard_Hydra : Iliad Fibra, la pubblicità è ingannevole e il Giurì la blocca - - annamariamoscar : Iliad, bloccata la pubblicità sulla fibra a 15,99 euro perché “ingannevole” - greenMe_it : Iliad, bloccata la pubblicità sulla fibra a 15,99 euro perché “ingannevole” - Mondo3 : Dopo il Giurì, la segnalazione di @Adiconsum ad AgCom -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad Fibra

11 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie RelazionateTariffeArticolo, la pubblicità è ingannevole e il Giurì la blocca 263 24 Febbraio 2022Una pronuncia che riguarda soltanto gli spot in tv, mentre le installazioni nelle case possono procedere La pubblicitàsulla5 Giga a 15,99 euro è ingannevole e va fermata subito. È quanto emerge dal giudizio emesso contro la società telefonica dal Giurì dello Iap, l'organo giudicante dell'Istituto dell'...Con un comunicato stampa, Iliad ha annunciato delle nette riduzioni per quanto riguarda le tariffe delle chiamate verso l'Ucraina, vista la situazione che s ...Tramite un comunicato stampa, Iliad ha deciso di ridurre del 60% le tariffe voce verso fissi e mobili in Ucraina per tutti i suoi utenti. Grazie a questa riduzione, che entra in vigore da oggi e sarà ...