Il tour di Drusilla Foer nei teatri | le date di Eleganzissima

Continua il successo del tour di Drusilla Foer nei teatri e nuovi appuntamenti si aggiungono alle tappe di Eleganzissima. Lo spettacolo di Drusilla Foer è un recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer. La notizia del giorno riguarda nuovi appuntamenti estivi che consentono a Drusilla di portare il suo spettacolo in tutta la penisola anche dopo la primavera. Al momento la tournée infatti comprende appuntamenti fino ai primi giorni di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite ovunque. In attesa dei 3 concerti-spettacolo "Friends&Orchestra" previsti nella prima metà di maggio a Roma (9), Milano (11) e Firenze, sold out in meno di 24 ore, Madame ...

