I fact-checkers di Facebook che bannano chi smentisce la fake news della regina Elisabetta morta

Advertising

digitalfastmind : @ChanceGardiner Per chi volesse approfondire mi permetto di integrare con un Link : - GiuseppaKidman : @sax0lino @HaStatoTrump @AseroGiovanna Come siete in grado di verificare l'accuratezza delle fonti dei fact checker… - DEFIRULEZ : @FartFromAmerika Bisognerebbe capire chi finanza questi “fact checkers” ehehehehehe. - Abbiabbiabbi1 : @MentoreSiesto @LaBombetta76 @RafRafse @barbarab1974 Se il video racconta balle mi interessa il giusto, quando c'è… - DavideTomasello : @real_fabristol Sono già arrivati i fact checkers a dire che non è vero, o che non è come crediamo? -

Ultime Notizie dalla rete : fact checkers

Giornalettismo.com

Secondo i(che sono quelli che hanno negato persino la correlazione tra vaccino e morte di Camilla Canepa, inventandosi malattie pregresse inesistenti) si tratta solo di bufale. Per chi, invece, ...... un progetto europeo che mette insieme operatori dei media,e ricercatori con l'obiettivo di costituire un punto di riferimento per l'analisi e il contrasto alla disinformazione. Il ...of the articles posted to the platform by the 10 publishers that make up the bulk of user interactions with climate change denial content on Facebook did not carry a warning or fact-checking label.5) Develop Relationships With Platforms and With Fact-Checkers. 6) Document and Monitor. When your organization is the victim of a false claim, it can be tempting to report the post first. Instead, I ...