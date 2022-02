Guerra in Ucraina, le forze russe conquistano un aeroporto a 40 km da Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'avanzata russa in Ucraina procede: le forze di Putin hanno hanno preso il controllo dell'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel , a un quarantina di chilometri da Kiev. Lo riporta la Cnn. Le ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'avanzata russa inprocede: ledi Putin hanno hanno preso il controllo dell'internazionale Antonov di Hostomel , a un quarantina di chilometri da. Lo riporta la Cnn. Le ...

