Guerra in Ucraina, Albertini (Centri commerciali): Possibili effetti sui consumi (Di giovedì 24 febbraio 2022) "I rischi che vediamo per il futuro sono legati all'inflazione sia per la sostenibilità degli affitti da parte dei nostri operatori sia per l'erosione del potere di acquisto dei consumatori. E le tensioni geopolitiche in Europa rischiano di avere effetti sui consumi e indirettamente sul nostro business". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Claudio Albertini, amministratore delegato Igd Siiq, tra i principali player in Italia nella proprietà e gestione di Centri commerciali, primo gruppo italiano tra le società quotate nel settore immobiliare retail, con, al 30 giugno 2021, circa 1.400 contratti in essere con operatori nei propri Centri commerciali italiani e circa 600 in Romania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

